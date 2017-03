Inflação da construção civil cai, mas acumula 5,87% em 12 meses

(foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O Índice Nacional de Custo da Construção –M (INCC-M) registrou inflação de 0,36% em março, abaixo do resultado de fevereiro (0,53%). Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o custo da construção civil teve um aumento acumulado de 5,87% em 12 meses.

Em março, a maior alta de preços foi observada pela mão de obra, com uma inflação de 0,45%. Entre os componentes da mão de obra, as taxas de inflação foram as seguintes: auxiliar (0,47%), especializado (0,44%) e técnico (0,43%).

Já o custo relativo a materiais, equipamentos e serviços teve uma variação de preços de 0,26%. A principal alta de custo foi observada nos equipamentos para transporte de pessoas (1,37%).