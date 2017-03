(foto: Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 28, a “Operação All In*” para desarticular Organização Criminosa (OrCrim) responsável por tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais, abrangendo os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais.

A Operação conta com a participação de 150 Policiais Federais em cumprimento a 50 mandados judiciais, sendo 18 mandados de prisão cautelar, 25 mandados de busca e apreensão, além de sete mandados de condução coercitiva, abrangendo 14 cidades dos Estados nos quais atuava a OrCrim.

Estão sendo cumpridos também o sequestro de seis aeronaves, cinco imóveis, incluindo um aeródromo, bloqueio de numerários em 68 contas correntes e a apreensão de mais de 35 veículos adquiridos por meio de práticas criminosas. Até o presente momento o patrimônio objeto das medidas constritivas ultrapassa R$ 7.500.000,00 (sete milhões e meio de reais).

A droga era internalizada em território nacional por aeronaves e posteriormente distribuída na Região Sudeste do país por via terrestre. No decorrer das investigações, foram realizadas duas prisões em flagrante nas quais três integrantes do grupo foram presos transportando mais de 800 kg de cocaína originária da Bolívia.

*A operação foi batizada de “All In”, jogada típica do Poker em que o jogador aposta todas as suas fichas em uma mão de cartas, em alusão à forma impetuosa com que a OrCrim desenvolve suas atividades, arriscando-se no transporte de grandes carregamentos de entorpecentes.