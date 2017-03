Saulo de Freitas é internado em UTI após sofrer infarto

(foto: Geraldo Bubniak)

O atual treinador do Rio Branco de Paranaguá e ex-jogador do Paraná Clube, Saulo de Freitas foi internado após sofrer um infarto na madrugada desta terça-feira (28).

Saulo assumiu o Rio Branco com a missão de tantar salvar a equipe do rebaixamento no Campeonato Paranaense;

Até o momento nenhum boletim foi divulgado com mais informações sobre o estado de saúde do treinador.