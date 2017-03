Fla promove Vinicius Júnior e faz plano de carreira para os profissionais

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Está pronto o projeto do Flamengo para Vinicius Júnior. A principal promessa do clube voltou a treinar nesta segunda-feira (27) no CT Ninho do Urubu. O atacante retomou os trabalhos após a conquista do Sul-Americano sub-17 com a seleção brasileira e já foi promovido. Apesar dos 16 anos, o jovem foi alçado ao sub-20 do Rubro-negro. Chegou-se ao denominador comum de que Vinicius Júnior precisa enfrentar desafios maiores aos poucos. A questão física nos juniores já é diferente. Para jogar no profissional, inclusive, será realizado um trabalho absolutamente específico. O atacante é tratado de forma especial no Flamengo e continuará assim para que a transição seja realizada com sucesso. Vinicius Júnior treinará com o elenco principal do Flamengo gradativamente. Ele não abandonará a base de forma definitiva. A expectativa é a de que treinos e jogos sejam nos juniores em um primeiro momento. Na sequência, a transição ao profissional poderá ser feita em algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Tudo, porém, sem pressa. "Atletas diferentes possuem etapas diferentes. O Vinicius tem um projeto todo especial, mas não desejamos queimar etapas. O projeto 'Pratas do Ninho' possui uma metodologia interdisciplinar. Os aspectos físico, psicológico e nutricional são bastante trabalhados. É justamente para que não ocorra o impacto na chegada ao profissional", explicou o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano. "É claro que o Vinicius Júnior estará cada vez mais presente conosco no decorrer do ano. Ele vai se ambientar e mostrar aos poucos o estágio em que está para o aproveitamento do Zé Ricardo. Só que não vamos excluí-lo da categoria dele. É agregar as melhores condições que o profissional possui para a trajetória do atleta. O nosso maior desafio é privilegiar esse patrimônio do clube. Não é o patrimônio financeiro, mas a questão humana. Temos um compromisso com isso. É a missão de não errar em uma geração tão promissora", encerrou o dirigente rubro-negro. O jogador do Flamengo desperta a cobiça dos principais clubes europeus. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Arsenal estão de olho na promessa. Destaque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior e craque do recém-encerrado Sul-Americano sub-17, o jovem segue a trajetória no clube do coração. E assim será. Pelo menos até 11 de julho de 2018, um dia antes de completar 18 anos. Só depois disso a Fifa autoriza transferências internacionais.