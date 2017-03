São Paulo se acerta com patrocinador e dá fim a conflito com Rogério Ceni

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo se acertou com a patrocinadora Corr Plastik, e Rogério Ceni seguirá utilizando traje social nas partidas. A patrocinadora tinha, até a chegada do técnico, um acordo para expor sua marca também nos uniformes de toda a comissão técnica -esse item não fará mais parte do contrato, que passou por uma readequação. A situação não foi causada por exigência de Ceni em usar a roupa social, mas sim por uma questão contratual. Quando fechou com Ceni, o clube já tinha o acordo com a Corr Plastik, mas não acertou com o goleiro o uso irrestrito de sua imagem para questões externas -um acordo nesse sentido traria, inclusive, custo adicional ao clube no pagamento ao ex-goleiro. Em virtude dos contratos, o clube não poderia ceder à empresa parceira o uso da imagem do ex-jogador, já que não havia previsão para essa exploração. Por isso, o São Paulo acabou cedendo à Corr Plastik algumas partidas ocupando o espaço nobre da camisa, que ficou vago após fim do contrato com a Prevent Senior. As partes conversaram ao longo da última semana e chegaram a uma solução, que passa pela saída deste item do contrato e um reajuste contratual -os termos específicos são protegidos por cláusula de confidencialidade. O São Paulo se classificou para as quartas de final do Paulista ao empatar com o Corinthians em 1 a 1 neste domingo, e volta a campo diante do São Bernardo, nesta quarta. O clube depende, entretanto, de uma combinação de resultados -marcar mais pontos na rodada do que o Linense- para ficar em primeiro lugar no grupo. O adversário nas quartas será o próprio Linense, que na última rodada vai enfrentar o Corinthians, na capital paulista.