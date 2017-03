Trump assina ordem que revoga Plano Energia Limpa nesta terça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve assinar nesta terça-feira, 29, uma ordem executiva para impulsionar a produção de petróleo, carvão e gás natural no país. O texto vai retirar os limites determinados pelo Plano Energia Limpa, adotado durante o governo Barack Obama antes de o país assinar o acordo sobre o clima, firmado em Paris, em 2015, pelos países que compõem as Nações Unidas.

A ordem executiva revoga duas ordens da gestão Obama que formavam a base legal do Plano Energia Limpa. Com isso, agências federais e estaduais devem revogar regras e entraves que impeçam a produção e o uso de recursos, alcançando também a energia nuclear.

Desde a época da campanha, Donald Trump já havia prometido acabar com o plano energético. Ele disse também que iria retirar o país do acordo do clima, porque na visão dele as mudanças climáticas são um engano. Trump acredita que liberar a produção vai gerar mais empregos para o país.