Na reserva do Cruzeiro, Romero já busca um novo clube

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Romero já procura um novo destino. Sem espaço no Cruzeiro em 2017, o argentino trabalha com a intenção de se transferir nos próximos meses. O futuro do jogador ainda é uma incógnita, mas o mais provável é que seja bem distante da Toca da Raposa II. Insatisfeito com as ausências do volante no time de Mano Menezes -o gringo atuou somente em três jogos na temporada-, o empresário Alberto Stagliano conversa com outros clubes a fim de tirar o atleta da capital mineira. Questionado sobre uma possível negociação, o agente do meio-campista confirmou a intenção de deixar a equipe de Belo Horizonte: "Estamos trabalhando na saída dele [do Cruzeiro]", disse em breve contato telefônico com a reportagem do UOL Esporte. O Rosario Central, da Argentina, demonstrou interesse na contratação do atleta há alguns meses. As tratativas, porém, tiveram um desfecho negativo. O clube do exterior tentou repatriá-lo por empréstimo. Os mineiros, por sua vez, aceitam a liberação apenas em definitivo. O contrato de Lucas Romero com o Cruzeiro se encerra em fevereiro de 2021. O volante de 22 anos chegou à Toca da Raposa II vindo do Vélez Sarsfield, da Argentina. O acordo não foi oneroso para o time de Belo Horizonte. Todavia, os argentinos permaneceram com 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os brasileiros têm direito à outra metade. Antes de se transferir para o Brasil, o atleta que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com a equipe nacional argentina foi cogitado em gigantes do futebol europeu, como Barcelona e Real Madrid. O fato, entretanto, não passou de especulação.