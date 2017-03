Paranaense cria carrinho de rolimã minúsculo e bate recorde

Redação Bem Paraná com assessoria

28/03/17 às 10:11

Anderson do Nascimento Nica, da cidade de Ponta Grossa, região paranaense dos Campos Gerais, conquista recorde junto ao RankBrasil em 2017 por apresentar o Menor carrinho de rolimã do país. Medindo 10 cm de comprimento por 9 cm de largura, na sua estreia o veículo foi pilotado pelo recordista e atingiu a velocidade de 50 km/h, descendo aproximadamente 750 metros.

De acordo com o paranaense, a ideia de fazer um carrinho pequeno partiu do filho Anderson do Nascimento Nica Jr. “Foram três meses pensando na melhor forma de construir o veículo, até surgir o plano de usar os pedaços que sobraram de outro carrinho.

Para a criação minúscula foram utilizados pedaços de madeira, barra roscada, porcas, rolamentos e um pedaço de esticador, criando o primeiro com 15 cm por 12 cm. “Já estava complicado de pilotar e após alguns testes decidi diminuir ainda mais, chegando ao menor carrinho de rolimã do Brasil”.

Devido ao tamanho reduzido, Anderson explica que pilotar e se equilibrar nele exige muito condicionamento físico. “A principal dificuldade é sentar e percorrer grandes distâncias: dá cãibras, dói tudo”, revela.

Segundo o paranaense, o recorde junto ao RankBrasil significa superar o imaginável. “Foi um sonho do meu filho que realizei. Inventar algo diferente e estar entre os melhores do país diz tudo. Tenho orgulho de fazer parte desta história”, destaca.

Brincadeira que virou paixão

Aos 38 anos de idade, Anderson trabalha como marmorista e nas horas vagas atua como professor de Muay Thai. Ele conta que tudo começou com uma brincadeira para seus filhos e acabou se apaixonando pelo esporte. “Já viajamos longe só para correr com estes veículos”.

Na produção, primeiro construiu carrinhos tradicionais e depois fabricou somente os especiais para competição em corridas. A inspiração para criar o veículo minúsculo veio em uma das provas, quando dois pilotos participaram com carrinhos de 30 cm. “Foi então que teve início o desafio”, finaliza.