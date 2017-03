RICARDO AMPUDIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Facebook anunciou nesta terça (28) novas funcionalidades na linha do tempo do seu aplicativo, com a implementação de uma câmera e do Stories, fotos e vídeos que desaparecem em 24 horas. O recurso é inspirado no Snapchat e já é visto no Instagram e Messenger, também de propriedade da empresa. Durante demonstração para a reportagem, o gerente de produto Sachin Monga disse que o novo recurso faz parte da estratégia da marca focar cada vez mais o "compartilhamento visual" de conteúdo. "Se nas primeiras versões do aplicativo tínhamos apenas um espaço em branco para compartilhar suas ideias, agora temos uma série de formatos para fazer o mesmo", comentou. O investimento do Facebook na tendência já tinha sido revelado durante o Mobile World Congress, em Barcelona, com o anúncio da aba de vídeos e os espaços comerciais em transmissões ao vivo. Além dos recursos, há um rearranjo da interface do app, com o botão de acionamento da câmera assumindo posição de destaque no canto superior esquerdo. Bastante popular no Instagram, as histórias em vídeo e foto com recursos de filtros e adesivos divertidos aparecerão em uma timeline no topo do feed de notícias. Além de postar em uma linha do tempo, é possível compartilhar o conteúdo de forma privada com amigos ou postá-lo no próprio feed de notícias. O recurso está disponível a partir desta terça (28) nos aplicativos do Facebook para iOs e Android. Anda não há previsão da implementação em páginas, somente em perfis pessoais.