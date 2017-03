WhatsApp é o meio preferido dos solteiros para mentir para o paquera

Como no dia 1⁰ de abril está aberta a temporada de piadas e gracinhas do Dia da Mentira, o ParPerfeito, maior site de relacionamento do Brasil, realizou uma pesquisa para saber dos solteiros quem já contou aquela mentirinha para o pretendente. As mulheres juram que não mentem na paquera e só 38% confessaram já ter contado uma lorota. Os homens também mantém a mesma posição e o resultado foi muito parecido: apenas 37% confessaram já ter falado algo que não é verdade na hora da paquera. Quando questionados sobre a forma mais fácil de mentir para o pretendente, elas (61%) e eles (45%) escolheram o WhatsApp como meio mais fácil de fazer isso.

A mentira mais contada pelos homens e pelas mulheres solteiros são: mentir sobre o local onde mora (33%), mentir sobre a idade (28%) e mentir que não está comprometida (20%). A maioria as mulheres (67%) e 57% dos homens afirma que sabe identificar quando o/a pretendente não está falando a verdade. E a mentira mais grave para elas (77%) e para eles (53%) é falar que não está comprometido (a).

“Mentir nunca é uma boa opção. Mas tem muita gente que acha que tem aquela mentirinha que não é muito séria, mas que faz parte do processo de falar certas inverdades para conquistar o outro”, brinca Mariana Frensel, gerente de marketing do Match Group LatAm. Dessas mentirinhas, a que as mulheres mais odeiam é: eu não estou saindo com ninguém, só com você. Já eles, acham que o mais irritante é quando elas dizem: ele é só meu amigo. “Outro ponto que nos chamou atenção na pesquisa é que as mulheres prezam muito mais pela verdade do que os homens. Elas acham que descobrir uma mentira (53%) é motivo para acabar com um relacionamento, enquanto eles se mostram mais tolerantes a isso: 65% acham que não terminariam com ela por esse motivo”, analisa.