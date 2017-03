Messi é suspenso por quatro jogos após xingar assistente brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O argentino Lionel Messi foi suspenso por quatro jogos após insultar o assistente brasileiro Emerson Augusto de Carvalho durante a vitória de sua seleção sobre o Chile, por 1 a 0, na quinta-feira (23). A decisão foi anunciada nesta terça-feira (28) no site oficial da Fifa, que passou a investigar a conduta do atacante. De acordo com texto publicado, Messi violou "o artigo 57 do Código Disciplinar (da Fifa) ao pronunciar palavras injuriosas contra um árbitro assistente". Além de perder os duelos diante da Bolívia, nesta terça, Uruguai (fora), Venezuela (casa) e Peru (casa), o capitão da seleção argentina terá que arcar com uma multa de 10 mil fracos suíços (cerca da R$ 31 mil). "A decisão neste caso é similar a outros casos do Comitê Disciplinar da Fifa. O jogador e a Associação de Futebol Argentina (AFA) foram informados da decisão hoje [terça]" , informou a Fifa, através da nota.