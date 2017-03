Técnicos pedem interdição de ciclovia no Rio por falhas na construção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Rio de Janeiro recomendou nesta terça (28) que o trecho da Ciclovia Tim Maia - entre São Conrado e o Leblon- seja interditado entre os meses de abril e agosto, quando ressacas são mais comuns na orla. O Conselho sugere ainda que obras de reparação da estrutura sejam feitas nesse período, e que estudos hidrológicos aprofundem o conhecimento sobre as ondas no local. As informações são da Agência Brasil. Em abril do ano passado, o desabamento de uma parte da ciclovia deixou duas pessoas mortas. Uma onda de mais de quatro metros atingiu a bandeja da ciclovia, que foi derrubada enquanto os pedestres e ciclistas transitavam sobre ela. Segundo o Crea, a causa do acidente não tem relação com as falhas apontadas no relatório, e sim com o projeto da ciclovia, que não previu que as ondas pudessem chegar à bandeja. O Crea identificou falhas construtivas como a incompatibilidade de materiais na execução da obra, se considerado o ambiente agressivo em que ela foi erguida. A falha gerou fissuras em pilares, corrosão da estrutura metálica e problemas na junção das bandejas por onde passa a ciclovia. Os desgastes, podem comprometer a estrutura de pilares de sustentação no médio e até no curto prazo, em alguns casos. Além da ação das ondas e do peso dos pedestres e ciclistas em movimento, a ciclovia é impactada por lançamento de esgoto e postes com risco iminente de queda. Segundo o presidente do Crea, Reynaldo Barros, as obras podem ser consideradas simples por necessitarem de técnicas e materiais conhecidos. Apesar disso, procedimentos complexos podem ser necessários, como içar as bandejas de apoio para reparar os pilares e junções. O conselho recomendou também que haja mais ferramentas de advertência aos usuários da ciclovia, como sinalizações visuais luminosas e botões de emergência para avisar sobre acidentes, como queda de pessoas ao mar. O estudo foi realizado a pedido da Justiça, onde tramita uma ação contra 14 pessoas no caso de desabamento. Segundo a Secretaria de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, o laudo deve ser analisado agora pela Justiça, que decidirá sobre a possibilidade de reabertura da ciclovia.