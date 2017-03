Sindicato dos servidores convocam categoria contra pacote de Greca

Redação Bem Paraná com assessoria

28/03/17 às 13:50 Redação Bem Paraná com assessoria

O Sindicato dos Servidores Municipais (Sismuc) convoca uma paralisação geral para esta sexta-feira, 31 de abril. A mobilização é contra o pacote de medidas o prefeito Rafael Greca. Os trabalhadores querem fazer 50 minutos de greve.

No final da tarde, às 19 horas, a categoria convoca os trabalhadores para realizarem um assembleia com o objetivo de aprovarem um indicativo de greve contra a votação das medidas enviadas por Greca à Câmara Municipal.

Entre as medidas anunciadas por Greca, estão o adiamento da data-base da categoria, de março para novembro, a suspensão do plano de carreira e alterações na licença prêmio e no 13° salário.