Evo Morales irá a Cuba para fazer cirurgia na garganta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse nesta terça-feira (28) que está retornando a Cuba para ter um nódulo pequeno em suas cordas vocais removido, no que seria a segunda viagem do líder socialista para o país caribenho neste mês. "Amanhã [quarta] à noite vou viajar com urgência, não sinto dor, mas uma aspereza", disse Morales, 57, a um grupo de produtores de coca da capital boliviana, La Paz. "Eu sinto que todos os dias está ficando pior, e é melhor fazer rapidamente essa pequena cirurgia." Morales, que lidera a nação andina há 11 anos, foi para Cuba para tratamento no início deste mês, depois que ele foi forçado a cancelar aparições públicas devido a uma grave dor de garganta. Inicialmente, ele planejava retornar a Cuba em abril para uma cirurgia de garganta menor que deverá durar de 15 a 20 minutos, informou a mídia estatal cubana durante sua visita no início deste mês. Morales ganhou um terceiro mandato presidencial em 2014, mas é proibido constitucionalmente de correr por um quarto mandato consecutivo. No ano passado, ele disse que pode procurar uma maneira de concorrer novamente, apesar de ter perdido um referendo sobre a questão.