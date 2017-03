Jogo entre Paraná Clube e Atlético Paranaense terá esquema de segurança da Polícia Militar

A Polícia Militar, por meio do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM), pertencente ao 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), preparou um esquema de segurança para o jogo da próxima quarta-feira (29/03), às 21h45, no estádio Durival Brito e Silva, entre Paraná Clube e Atlético Paranaense. Haverá escolta das torcidas organizadas das respectivas sedes até o estádio. Foi acordado que serão permitidas as entrada de uma faixa e da bateria do time visitante (Atlético) no estádio.



Com a reunião foi estabelecido que a torcida paranista poderá utilizar o transporte público até às 19h30, e a torcida alvinegra das 20h30 em diante, a fim de evitar possíveis rixas entre adeptos de times adversários. Os grupos serão escoltados das suas respectivas sedes pelos efetivos do 20º Batalhão com apoio das outras unidades da corporação que atuam na Capital.



Foi liberada a entrada de camisas dos times, porém, entre as torcidas e os clubes ficou vedado o acesso de camisas de torcidas organizadas. A PM estabeleceu que não serão permitidas as entradas de materiais de vidro, como garrafas, além de guarda-chuvas e outros objetos que possam ser utilizados para agredir pessoas.



“A reunião tem propósito claro e objetivo de promover um acordo de conduta e ajuste de todas as pessoas envolvidas, de maneira que após serem ouvidas todas as partes e estabelecidos os critérios de maneira democrática no tocante aos interesses de cada entidade que vai participar do evento, isso seja formalizado num acordo escrito, homologado pela PM para que depois, havendo excessos, desvios de conduta, ações ou atitudes ilegais e criminosas, nós possamos responsabilizar quem é de direito”, disse o adjunto do Setor de Planejamento do 20º Batalhão, capitão Pablo de Oliveira Rodriguez.



Para o Presidente da Fúria Independente, Marcio Alexandre Silvestre, o importante é ter espírito esportivo e de torcida para que o jogo transcorra de maneira pacífica. “O Paraná está bem no campeonato e vamos fazer a nossa parte, uma festa na arquibancada para levar o time a mais uma vitória”, disse.



O Diretor-Geral da Fanáticos, Gilmar Alves, enalteceu a participação da PM no acordo que liberou a entrada da bandeira e da bateria no estádio. “Achei válido esse acordo, pois era algo que sempre buscávamos. Esperamos receber o mesmo tratamento que oferecemos ao Paraná Clube na Arena a fim de que a partida seja tranquila e sem tumultos”, afirmou.



Estiveram na reunião representantes do 20º Batalhão, que comandará o policiamento do evento, integrantes do 13º Batalhão, da Guarda Municipal, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e da diretoria dos clubes Atlético Paranaense e do Paraná Clube.