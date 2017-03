Curitiba recebe fase do Campeonato Paranaense de Squash

(foto: Divulgação)

A raquetada inicial do Campeonato Paranaense de Squash aconteceu entre os dias 23 e 26 de março, reunindo cerca de 80 participantes no Graciosa Country Club, em Curitiba (PR). Ao todo serão nove etapas disputadas também em Guarapuava, Maringá e Ponta Grossa.

A competição conta com o apoio da Ademilar, que realizou no sábado (25) uma ação promocional no evento, divulgando as vantagens do consórcio de imóveis - modalidade na qual a empresa é uma das líderes de mercado no Paraná.

A próxima fase acontece no Curitiba Squash Center, entre os dias 4 e 6 de maio. A participação é aberta tanto a atletas profissionais, quanto amadores. A inscrição pode ser feita nos locais que sediam as etapas e na Federação Paranaense de Squash.

A última etapa será durante a Copa Paraná 2017, realizada em novembro. Participarão os oito melhores jogadores de cada categoria, filiados à Federação, de acordo com os desempenhos das fases anteriores.

Confira o calendário*:

1ª fase - Graciosa Country Club: 23 a 26 de março (etapa estadual)

2ª fase - Curitiba Squash Center: 4 a 6 de maio (etapa regional)

3ª fase - Guarapuava: 26 a 28 de maio (etapa estadual)

4ª fase - Santa Monica Clube de Campo: 23 a 25 de junho (etapa regional)

5ª fase - Clube Ponta-Lagoa: 3 a 6 de agosto (etapa estadual)

6ª fase - Clube Curitibano: 1 a 3 de setembro (etapa estadual)

7ª fase - Maringá: 29 a 1 de outubro (etapa estadual)

8ª fase - Barigui Squash: 27 a 29 de outubro (etapa regional)

9ª fase - Copa Paraná 2017: 23 a 23 de novembro (local a confirmar)

*As datas e locais podem ser alteradas. Confira no http://www.fsp.com.br/