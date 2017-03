Remake de 'Jumanji' aposta no retrô e em novo elenco

(foto: Reprodução)

Durante seu painel no evento CinemaCon, que acontece esta semana em Las Vegas, a Sony anunciu mais detalhes sobre o remake do filme Jumanji, clássico de 1995 estrelado por Robin Williams.

Segundo o Hollywood Reporter, sob o título de "Jumanji: Welcome to the Jungle" (sem tradução ainda para o português), o filme terá novidades no enredo, e contará em seu elenco o ator Dwayne Johnson, o The Rock.

Uma das mudanças no remake, será o jogo, que ao invés de ser um tabuleiro, será um videogame vintage. A trama se passa no ambiente escolar, quando quatro adolescentes, obrigados a limpar o porão da escola por estarem em detenção, encontram o console antigo com o jogo Jumanji. Logo após escolherem seus personagens, os garotos são transportados para uma selva.

Além de The Rock, o novo Jumanji tem em seu elenco Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

O filme foi escrito por Chris McKenna e Jeff Pinkner, tendo na direção Jake Kasdan. "Jumanji: Welcome to the Jungle" tem data de estreia prevista para dezembro deste ano nos cinemas americanos.