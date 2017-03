Sucesso de crítica nos EUA, 'Corra!' estreia no Brasil em maio

(foto: Divulgação)

Com mais de US$ 150 milhões arrecadados em todo o mundo, o suspense “Corra!” (Get Out), assinado pelo ator e diretor Jordan Peele, acaba de ser confirmado para estrear em circuito nacional em maio.

Aclamado pela crítica especializada, o filme é um suspense envolvente e provocativo produzido pela Blumhouse, responsável por sucessos como “Fragmentado”, “A Visita” e a série “Atividade Paranormal”, e Sean McKittrick, de “Donnie Darko”.



A história acompanha um final de semana na vida de Chris (Daniel Kaluuya), um jovem afro-americano que visita a propriedade da familia de sua namorada. A princípio, Chris vê o comportamento exageradamente hospitaleiro da família como uma tentativa desajeitada de lidar com a relação interracial da filha, mas, no decorrer do final de semana, uma série de descobertas perturbadoras o levam a uma verdade que ele nunca poderia imaginar.



“Corra!” é estrelado por Caleb Landry Jones (X-Men), Stephen Root (Onde os Fracos Não Têm Vez), Milton “Lil Rel” Howery, Betty Gabriel, Marcus Henderson e Lakeith Stanfield (Straight Outta Compton – A História do N.W.A). A estreia nos cinemas está marcada para 18 de maio.

Confira o trailer de "Corra!" com legenda em português: