Consumidores de energia elétrica terão desconto na tarifa em abril

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em abril, os consumidores de energia elétrica terão um desconto na tarifa, por causa da devolução dos valores cobrados a mais no ano passado. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira (28) o processo extraordinário de ajuste nas tarifas de 90 distribuidoras do país. Os percentuais de redução na tarifa que será aplicada em abril variam de 0,95% a 19,47%. As informações são da Agência Brasil. A devolução vai acontecer porque o custo da energia proveniente da termelétrica de Angra 3 foi incluído nas tarifas do ano passado, mas a energia não chegou a ser usada porque a usina não entrou em operação. O valor total a ser devolvido será de R$ 900 milhões. Anteriormente, a Aneel havia dito que o valor da devolução poderia chegar a R$ 1,8 bilhão, mas o cálculo foi reduzido porque nem todas as distribuidoras haviam cobrado os valores a mais em 2016, já que o montante foi incluído no processo de reajuste de cada concessionária, de acordo com o seu aniversário tarifário. EM ETAPAS O procedimento de devolução dos recursos terá duas etapas. Na primeira, durante o mês de abril, a tarifa será reduzida para reverter os valores de Angra 3 incluídos desde o processo tarifário anterior e, ao mesmo tempo, deixará de considerar o custo futuro do Encargo de Energia de Reserva (EER) desta usina. Na segunda etapa, que começa em 1º de maio e permanece até o próximo processo tarifário de cada distribuidora, a tarifa apenas deixará de incluir o EER de Angra 3. A Aneel também determinou que as distribuidoras incluam um texto padronizado nas faturas de abril e maio de 2017 para informar aos consumidores sobre o processo de ajuste. As concessionárias também devem utilizar outros meios de comunicação para divulgar o movimento tarifário. Confira qual será a redução de cada distribuidora no mês de abril: AES SUL -13,76% AME -5,05% AMPLA -13,36% BANDEIRANTE -6,95% BRAGANTINA -12,69% CAIUA -14,49% CEA -5,03% CEAL -7,66% CEB-DIS -5,92% CEDRAP -1,38% CEDRI -2,67% CEEE-D -5,96% CEJAMA -3,72% CELESC-DIS -8,51% CELG-D -6,30% CELPA -7,38% CELPE -15,31% CEMAR -7,33% CEMIG-D -10,61% CEPISA -7,01% CEPRAG -1,34% CERAÇÁ -2,62% CERAL ANITAPOLIS -1,14% CERAL DIS -5,66% CERBRANORTE -4,79% CEREJ -2,22% CERGAL -3,27% CERGAPA -2,32% CERGRAL -2,95% CERILUZ -2,55% CERIM -2,69% CERMC -3,44% CERMISSÕES -3,11% CERMOFUL -2,51% CERON -4,74% CERPALO -2,08% CERSUL -3,49% CERTEL -4,57% CERTREL -0,95% CETRIL -2,92% CFLO -10,72% CHESP -4,45% CNEE -14,19% COCEL -10,70% COELBA -15,46% COELCE -13,95% COOPERA -4,26% COOPERALIANÇA -7,49% COOPERCOCAL -2,52% COOPERLUZ -1,91% COOPERMILA -4,38% COORSEL -2,17% COPEL-D -11,88% COPREL -4,26% COSERN -16,66% CPFL JAGUARI -16,49% CPFL LESTE PAULISTA -14,81% CPFL MOCOCA -14,71% CPFL PAULISTA -15,28% CPFL PIRATININGA -6,80% CPFL SANTA CRUZ -13,41% CPFL SUL PAULISTA -14,29% CRELUZ-D -1,73% CRERAL -2,47% DEMEI -10,11% DMED -7,09% EBO -19,47% EDEVP -14,23% EFLJC -7,21% EFLUL -6,75% ELEKTRO -8,89% ELETROACRE -4,10% ELETROCAR -9,32% ELETROPAULO -12,44% ELFSM -8,00% EMG -9,85% EMS -13,81% EMT -13,17% ENF -9,34% EPB -8,84% ESCELSA -10,37% ESE -15,36% ETO -8,90% FORCEL -7,34% HIDROPAN -8,40% IENERGIA -8,93% LIGHT -5,35% MUXFELDT -9,90% RGE -10,89% UHENPAL -10,22%