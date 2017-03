Clayton explica baixo desempenho no Galo

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Clayton foi apresentado oficialmente pelo Corinthians na tarde desta terça-feira (28), no CT Joaquim Grava. Na primeira entrevista como atleta do clube, o ex-jogador do Atlético-MG ressaltou que tem personalidade para atuar em um time grande e que realiza um sonho ao acertar com a equipe corintiana.

"Sou um jogador de muita personalidade. O que acabou não dando certo foram minhas atuações mesmo [no Atlético-MG]. Não tenho vergonha de falar isso. Tenho 21 anos, estou aprendendo, amadurecendo. Foi um aprendizado bom para mim no Atlético. Esperanças eram outras. Aqui no Corinthians é uma nova etapa, diferente de como cheguei no Atlético, sem ritmo nenhum", disse Clayton.

O atacante começou a carreira no Figueirense e destacou-se, sobretudo, no Campeonato Brasileiro de 2015, quando marcou sete gols em 29 jogos -naquela temporada, ele foi às redes em 17 oportunidades. Depois do bom desempenho, Clayton foi negociado com o Atlético-MG (em fevereiro de 2016). Na ocasião, o Corinthians também tentou contratá-lo. No Galo, ele entrou em 52 vezes, com oito gols marcados. O jogador disse que ainda realiza um sonho em vestir a camisa do Corinthians. O empréstimo, que envolve o meia Marlone, vai até dezembro deste ano.

"Estou muito feliz por chegar ao Corinthians. É o sonho de quase todos os jogadores. Me sinto preparado para este momento. Quando puder entrar no domingo, fazer meu melhor. Desde os 11, 12 anos, sou preparado para este momento. Espero responder a todas essas expectativas", disse.