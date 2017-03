Dois foragidos da operação “Pane Seca” se apresentam à polícia

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Dois homens que estavam foragidos da Operação “Pane Seca” se apresentaram na noite de segunda-feira (27) no Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), unidade de elite da Polícia Civil do Paraná. Os dois são suspeitos de envolvimento num esquema criminoso de fraude em abastecimento de combustível. Agora são oito os detidos na ação policial e quatro permanecem foragidos.

No último sábado, o Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (Diep) deflagrou a operação “Pane Seca” que prendeu integrantes de duas quadrilhas suspeitas de participação na fraude.

A fraude consistia na instalação de dispositivos nas bombas, os quais são responsáveis por interromper o fluxo de combustível efetivamente expelido pelas bombas, sem que haja interrupção na medição da quantidade de litros a ser paga pelo consumidor.

Assim, a quantia de combustível de fato inserido nos tanques dos veículos de consumidores seria inferior (de 6% a 8%) ao registrado nas bombas, fazendo com que os clientes paguem valores a maior em cada abastecimento. Estes dispositivos, segundo a investigação, poderiam ser ativados remotamente – o que dificultaria a atuação dos órgãos fiscalizadores.

Ainda de acordo com a investigação, um dos que se apresentou seria dono de quatro postos de gasolina onde foi detectada a fraude na quantidade de combustível que entrava no tanque dos veículos. Além disso, laudos mostram que foi encontrada metanol na gasolina e uma quantia de álcool superior a permitida em lei. Ainda segundo o Diep, a organização criminosa deixava de abastecer de 6% a 8% do que era solicitado pelos motoristas.

A prisão deles é temporária e válida por 5 dias, podendo ser prorrogada por igual período ou convertida em preventiva.