SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de quatro anos longe do Brasil, o Cirque du Soleil retornará com novo espetáculo "Amaluna" no segundo semestre de 2017. Fundada há mais de 30 anos, a companhia canadense fará apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro. "Amaluna" é o sexto espetáculo apresentado em território brasileiro. As datas e o início da venda dos ingressos ainda não foram anunciados.