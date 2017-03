(foto: Divulgação/PDT)

O PDT do Paraná promoveu encontro, na última segunda-feira (27/03), em Curitiba, com a participação do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, o ex-senador Osmar Dias e lideranças da legenda de todo o Estado. Segundo o líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, deputado estadual Nelson Luersen, que também participou da reunião, o encontro serviu para confirmar a pré-candidatura de Osmar ao governo do Estado para as eleições de 2018.

Na ocasião, Osmar fez um relato dos eventos que tem participado pelo interior do Estado, no qual tem ouvido a população para elaborar um projeto de governo. “A pré-candidatura está colocada e não tem recuo, só preciso que os amigos e companheiros nos ajudem fortalecer essa ideia”, afirmou o ex-senador. Ao comentar o cenário político nacional, Carlos Lupi destacou a importância de unir o partido no Paraná em torno da pré-candidatura de Osmar ao governo. Em relação às alianças, ele afirmou que elas serão delineadas mais adiante em face das possíveis mudanças que devem ocorrer na legislação com a reforma política em discussão no Congresso.

Segundo o deputado Luersen, Osmar pretende visitar os municípios paranaenses, para elaborar um plano de governo que contemple as reais necessidades da população. “Em um momento de profundo descrédito em relação aos políticos, o Osmar é uma das reservas morais e políticas do Paraná. Com seu jeito simples e sincero de ser, ele tem todas as condições de liderar um novo projeto que traga desenvolvimento e promova a igualdade de oportunidades em nosso Estado”, avalia o deputado.