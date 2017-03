Usuários do Cabify serão presenteados com cerveja nesta quarta

(foto: Divulgação)

A Cabify, plataforma espanhola de soluções para mobilidade urbana, fechou uma parceria com a cervejaria Way Beer para oferecer uma surpresa especial aos seus usuários no aniversário da cidade de Curitiba. Nesta quarta-feira (29), ao solicitar um Cabify, os curitibanos vão ganhar uma cerveja da Way Beer durante o horário de happy hour, das 17 às 22 horas.

A cervejaria artesanal Way Beer vai disponibilizar exemplares dos tipos Premium Lager, Avelã Porter, IPA e Witbeer em alguns carros da frota de motoristas parceiros da Cabify. A ação está sujeita a disponibilidade de estoque. “Acabamos de chegar em Curitiba e nossa ideia é começar com o pé direito. Para o curitibano comemorar o aniversário da cidade, fechamos essa parceria com a Way Beer, cerveja muito apreciada nos happy hours da capital paranaense”, explica Thaís Cunha, Gerente Geral de Cabify em Curitiba.

Com o início da parceria entre Cabify e Way Beer, a partir do mês de abril, os clientes poderão utilizar os serviços da Cabify com um desconto especial e curtir as festas realizadas na fábrica da Way Beer ou outras localidades, como o Museu Oscar Niemeyer, sem se preocupar em dirigir e gastar com estacionamento.

Além disso, os moradores da cidade também poderão aproveitar, até dia 30/03, às 20h59, o código de desconto CABIFYCWB, que oferece 50% off em até 10 corridas, com desconto máximo de R$ 15. Para utilizar o código promocional, basta inseri-lo na seção “Promoções” do aplicativo. O desconto é válido até às 20h59 do último dia de prazo.