A aliados, Temer reclama de pressão e diz não ser nem popular nem populista

GUSTAVO URIBE, RANIER BRAGON E LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em meio às expectativas de quebra de sigilo de delações premiadas e ao julgamento de cassação da chapa presidencial, o presidente Michel Temer fez um desabafo nesta terça-feira (28) em reunião com integrantes da base aliada. Em reunião no Palácio do Planalto, o peemedebista disse que tem sofrido pressão em decisões governamentais e reconheceu que não é um presidente nem popular nem populista. Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada em dezembro, apenas 10% consideram a gestão federal como ótima ou boa. Segundo relatos, o presidente ressaltou, contudo, que apesar da consciência de que atualmente não tem uma grande aprovação, não pretende adotar o caminho do populismo e quer ser reconhecido como um presidente que fez reformas estruturais, como a previdenciária e a trabalhista. No encontro, de acordo com parlamentares presentes, o peemedebista fez questão de destacar que tem adotado uma pesada carga de trabalho. Ele disse que tem acordado muito cedo e trabalhado até tarde e que o tempo para ele tem sido contado em dobro, diante do mandato curto que assumiu com o impeachment de Dilma Rousseff. A reunião foi convocada para discutir o texto da reforma previdenciária, que tramita em comissão especial na Câmara dos Deputados. No encontro, o presidente defendeu a adoção de uma proposta que seja de consenso e recebeu a sugestão de flexibilizar as novas regras para aposentadoria rural, evitando equipará-la com a urbana. Os deputados federais ainda defenderam que não sejam alteradas as regras do benefício pago a pessoas pobres idosas ou com deficiência, o BPC (Benefício de Prestação Continuada), e a restrição ao acúmulo do valor da pensão e da aposentadoria ao teto do INSS. Segundo eles, com as três alterações ao texto original, ficaria mais fácil aprovar a proposta previdenciária. Em resposta, o presidente destacou que o eixo principal da iniciativa não pode ser quebrado, como a fixação de uma idade mínima. Ele destacou, contudo, que a equipe econômica poderá reavaliar questões pontuais, desde que sejam apresentadas por escrito pela base aliada. O ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Herman Benjamin, relator do processo de cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer, entregou nesta segunda-feira (27) seu relatório final. O gesto abriu espaço para que o julgamento comece na semana que vem. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, disse nesta terça (28) que a "tendência" é realmente começar o julgamento na próxima semana. Em abril, o ministro do STF (Superior Tribunal Federal) Edson Fachin também deve abrir o sigilo dos pedidos de investigação feitos pela PGR (Procuradoria-Geral da Reública) contra pelo menos seis ministros da gestão peemedebista.