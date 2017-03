Dançarina explica porque fantasiou filha de 4 anos de Marilyn Monroe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polêmica a respeito da fantasia de aniversário de Brenda, 4, filha de Sheila Mello e do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, pegou a dançarina de surpresa. Ela afirma não entender por que o figurino de Marilyn Monroe incomodou tanta gente. A garotinha usou vestido e maquiagem idênticos ao da estrela americana, um dos maiores símbolos sexuais dos anos 1950. "Minha grande influência de Pin-up foi minha avó, que não dava bom dia para a família antes de estar perfeitamente maquiada. Sua sobrancelha era delineada, os lábios e unhas vermelhos, a saia rodada... A feminilidade, delicadeza e força andavam juntas. Depois da minha avó, a Marilyn é a grande representante deste universo para mim", diz Sheila. A ex-dançarina do É o Tchan conta que sempre se ocupou de cada detalhe das festas de Brenda, e que a garotinha a tem como "espelho, uma mulher que trabalha desde os 12 anos". "Sei que logo mais ela quem escolherá tudo, por isso queria ter o prazer de vestir minha filha da mulher mais bonita que já existiu, na minha opinião." Ela lembra que a criança não usa maquiagem no cotidiano. "Foi apenas no aniversário dela, um dia especial. A única coisa que ela pedia era que o vestido girasse muito."