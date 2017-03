Parlamento escocês aprova referendo sobre independência do Reino Unido

O Parlamento escocês votou nesta terça-feira (28) a favor de celebrar um segundo referendo para promover a independência do país do Reino Unido, diante da perspectiva de que a região fique de fora da União Europeia (UE), apesar da maioria dos escoceses ter votado contra o "Brexit". As informações são da agência de notícias alemã DPA.

Com uma maioria de 69 a 59 votos, os deputados deram à primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, o mandato para solicitar a Londres a celebração da consulta popular. A votação estava prevista inicialmente para a semana passada, mas foi adiada devido ao atentado ocorrido em Londres.

Um dos motivos pelo qual os escoceses querem convocar um novo referendo sobre a independência está relacionado com o "Brexit duro" que Londres planeja. A Escócia esperava poder permanecer ao menos dentro do mercado comum europeu, mas a primeira ministra britânica Theresa May já anunciou que retirará todo o país do mesmo. Em troca prometeu a concessão de mais competências para a Escócia.

"A Escócia, como o resto do Reino Unido, se encontra em uma encruzilhada", disse hoje no Parlamento a primeira-ministra Nicola Sturgeon, líder do Partido Nacional Escocês. “Quando amanhã (29) se ativar o Brexit, haverá uma mudança inevitável para a Escócia, com um impacto no comércio, nos investimentos, no nível de vida e na natureza da sociedade em que vivemos", advertiu ela.

Tais mudanças não deveriam ser impostas encima da Escócia”, alegou Sturgeon. “O povo escocês deveria ter o direito de escolher entre o Brexit ou converter-se em um país independente, capaz de traçar seu próprio caminho e gerar uma verdadeira colaboração com iguais além destas ilhas", disse a líder escocesa.