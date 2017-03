Centrais sindicais marcam novo dia de greve geral no País

Foto da manifestação do dia 15 de março (foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

As cenrtais sindicais do País programam um novo dia de greve geral contra as mudanças nas legislações trabalhistas e a reforma da Previdência propostas no Congresso Nacional. Em reunião das sindicais na segunda-feira (27), ficou definido um dia de paralisação nacional no dia 28 de abril.

No dia 15 de março as centrais já haviam realizado um dia de greve geral. Em Curitiba o movimento teve a participação de cerca de 30 mil trabalhadores em diversas ações ao longo do dia 15.