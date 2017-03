(foto: Divulgação/Valquir "Kiu" Aureliano/Amador Esportivo)

Foi disputada no último sábado (dia 25) a segunda rodada do Campeonato Amador Esportivo, do futebol amador de Curitiba. Confirma os resultados:

BEBEBUM 4 X 4 SPORT HAUER

MASTER URCA 3 X 2 TEIMOSOS

OURO VERDE 0 X 0 DE LADO FOOT GOLES

SPARTAK 5 X 2 ESTRELHA VERMELHA

XAXIMDIRU 2 X 1 RÁDIO TAXI CAPITAL