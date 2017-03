Homicídios decorrentes de ação policial no Rio sobem 71% em fevereiro

O número de homicídios decorrentes de enfrentamento à ação policial, no Rio de Janeiro, registrou aumento de 71% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram registradas 84 mortes no mês, um aumento de 35 vítimas em relação a fevereiro de 2016. Na comparação com janeiro de 2017, foram registradas 14 vítimas a menos. No acumulado do ano, o número de mortes decorrentes de enfrentamento à ação policial neste ano (182 vítimas) é 78,4% maior que o registrado nos dois primeiros meses de 2016.

Os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) foram divulgados hoje (28) com base nos registros criminais lavrados nas delegacias da Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro.

O roubo de veículos teve um aumento de 40,3% se comparado com fevereiro do ano passado. Em fevereiro deste ano, foram registrados 4.287 roubos de veículos no estado do Rio de Janeiro. No mesmo período do ano passado foram roubados 3.056 veículos.

Os homicídios dolosos (quando há a intenção de matar) subiram 24,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em fevereiro deste ano foram 502 vítimas de homicídio doloso no estado – um aumento de 98 vítimas em relação ao mesmo mês de 2016.

Os dados de fevereiro podem ser vistos na página do ISP na internet.