Paraná Clube promete “força máxima”, mas só terá quatro titulares

Robson: ele não entra em campo há quatro meses (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Paraná Clube, Wagner Lopes, prometeu usar força máxima no clássico desta quarta-feira (dia 29), contra o Atlético Paranaense, na Vila Capanema, pela 11ª e última rodada do Campeonato Paranaense. No entanto, a escalação terá no máximo quatro titulares.

“Nós vamos com força máxima. A gente respeita muito o adversário, mas a melhor forma disso é fazer o seu melhor dentro do fair play para poder vencer. Respeitando o departamento médico, a fisiologia e tudo que nos foi passado em termos de cansaço, a ideia é usar força máxima”, declarou o treinador.

Wagner Lopes não contará com oito jogadores: cinco suspensos por cartões amarelos e três em recuperação. Outros dois estão em fase final de recuperação e são dúvidas.

Os três lesionados são os atacantes Matheus Carvalho e Vitor Feijão e o lateral-esquerdo Igor. O volante Leandro Vilela ainda não está 100% e segue como dúvida. O atacante Nathan está voltando de lesão e também não tem presença confirmada na partida.

Os cinco suspensos são o lateral-direito Diego Tavares, o zagueiro Eduardo Brock, o lateral-esquerdo Kaike, o volante Gabriel Dias e o meia Alex Santana.

Os únicos quatro titulares que poderão jogar contra o Atlético são o goleiro Léo, o lateral-direito Junior, o zagueiro Airton e o meia Renatinho.

A novidade será a estreia do atacante Robson, que jogou no clube em 2016 e retornou na semana passada de empréstimo para o São Paulo. “Ele se adaptou rápido ao que pedimos”, disse Wagner Lopes. A última partida do jogador foi em 27 de novembro de 2016, há quatro meses, quando jogou por 25 minutos contra o Atlético-MG.

Robson pode atuar na linha de três do esquema tático 4-2-3-1 de Wagner Lopes ou como centroavante. Em 2016, ele jogou pela esquerda no mesmo 4-2-3-1 de Claudinei Oliveira.

Wagner Lopes indicou que vai usar Robson na partida, mas não confirmou se ele será titular. Com isso, Cantanhede vira opção para atuar na linha de três, aberto pelo lado do campo.

No gol, Marcos pode ser a novidade, no lugar de Léo. Wagner Lopes não tem um lateral-esquerdo disponível para o jogo. Com isso, pode improvisar o zagueiro Rayan ou o volante Maycon Canário (ex-Atlético-PR) nessa função.

A provável escalação para quarta-feira é: Léo (Marcos); Junior, Airton, Artur Jesus e Rayan (Maycon Canário); Jhony, Diego Canuto, Biteco, Renatinho e Robson (Cantanhede); Felipe Alves.

O Paraná já está classificado e já assegurou a primeira posição da primeira fase, garantindo todas as vantagem possíveis nas quartas-de-final (enfrentar um adversário em pior colocação e ter o mando de campo da partida de volta). No entanto, os mandos de campo das semifinais e da final serão decididos pela soma total das fases anteriores. Ou seja, uma vitória nesta quarta-feira pode contribuir para essa vantagem no futuro.