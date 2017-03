Por um dia, curitibano terá frutas e legumes a R$ 1,79 o kg

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

Para comemorar os 324 anos de Curitiba, os Sacolões da Família e pontos do Nossa Feira vão vender, nesta quarta-feira (29/03), frutas, verduras e legumes por R$ 1,79 o quilo. “Como uma das missões da secretaria é incentivar a população a consumir alimentos saudáveis, resolvemos oferecer hortifrutigranjeiros com preços ainda mais baixos que os praticados pelas unidades e, é claro, pelo varejo”, destaca o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi.

José Carlos Koneski, diretor do Departamento de Unidade de Abastecimento da secretaria, responsável pelos dois programas, explica que o preço de R$ 1,79 corresponde a uma redução de 21,8% no valor praticado normalmente nos Sacolões e no Nossa Feira, que trabalham com o preço único de R$ 2,29 o quilo.

O diretor ressalta que o preço de R$ 1,79 não valerá para itens como ovos e os da chamada linha especial, como frutas e verduras fora de época. Todas as 15 unidades do Sacolão da Família terão o preço especial. No caso do Nossa Feira, três pontos funcionam nesta quarta-feira: Barreirinha, Uberaba e CIC/Campo Alegre.

Koneski lembra que os comerciantes dos sacolões e as cooperativas de agricultores familiares que atuam no Nossa Feira estão entusiasmados com a iniciativa. “Eles ficaram aceitaram prontamente participar, pois sabem o quanto é importante estimular a população a consumir frutas, verduras e legumes”, observa ele.

Armazéns da Família

Desde esta terça-feira (28/03), 11 alimentos estão com preços especiais, até 8% mais baratos que os preços normais, nos 33 Armazéns da Família.

A lista é formada por arroz integral, arroz parboilizado, farinha de mandioca branca, feijão preto, feijão de cor, lentilha, trigo para quibe, broa de centeio, posta de tilápia, macarrão de arroz (para dietas especiais) e frango. Os preços reduzidos serão oferecidos até o dia 1 de abril.

Segundo Ivone Aparecida de Melo, diretora de Abastecimento Social da secretaria, responsável pelos armazéns, a redução foi possível após negociação com os fornecedores. “A queda, em relação, aos valores normais varia entre 1,40% e 8%, pois nossas margens já são muito baixas. Mas se compararmos com os do comércio, a redução chega a 55,8%”, completa a diretora.

Endereços dos 15 Sacolões da Família:

Sacolão da Família Bairro Novo

Rua Ourizona, 1.681 (ao lado do Armazém da Família).

Terça a sexta, das 9h às 18h30. Sábado das 9h às 15h.

Sacolão da Família Boa Vista

Avenida Paraná, 3.654 (Rua da Cidadania Boa Vista).

Segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 8h às 17h.

Sacolão da Família Boqueirão

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 10.350 (Terminal Boqueirão).

Segunda, das 9h às 20h. Terça a sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 18h.

Sacolão da Família Caiuá

Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, 7.954 (ao lado do Armazém da Família).

Terça a sexta, das 9h às 17h. Sábado, das 9h às 13h.

Sacolão da Família Carmo

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430 (Rua da Cidadania Carmo).

Segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 8h às 15h.

Sacolão da Família Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700 (Terminal Fazendinha).

Segunda a sexta, das 9h às 20h15. Sábado, das 9h às 19h15.

Sacolão da Família Jardim Paranaense

Rua Doutor Benedicto Siqueira Branco, 205 (ao lado do Armazém da Família).

Segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 14h.

Sacolão da Família Monteiro Lobato

Rua Odir Gomes da Rocha, 550 (ao lado do Armazém da Família).

Terça a sexta, das 9h às 17h. Sábado, das 9h às 15h.

Sacolão da Família Osternack

Rua Guaçui, 300 (ao lado do Armazém da Família).

Terça a sexta, das 9h às 17h. Sábado, das 8h às 14h.

Sacolão da Família Pinheirinho

Avenida Winston Churchill, s/nº (Terminal Pinheirinho).

Segunda a sábado, das 9h às 20h.

Sacolão da Família Santa Cândida

Avenida Paraná, s/nº (Terminal Santa Cândida).

Segunda a sexta, das 8h30 às 20h30. Sábado, das 9h às 14h.

Sacolão da Família Santa Efigênia

Rua José Carlos Puppi, 35 (ao lado do Armazém da Família).

Terça a sexta, das 8h às 17h30. Sábado, das 8h às 17h. Domingo, das 8h às 12h.

Sacolão da Família Santa Felicidade

Via Vêneto, 1.260 (Rua da Cidadania de Santa Felicidade).

Segunda a sexta, das 9h15 às 19h. Sábado, das 8h às 13h.

Sacolão da Família Vila Oficinas

Rua Engenheiro Costa Barros, 601 (Terminal Vila Oficinas).

Terça a sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 14h.

Sacolão da Família Vila Sandra

Rua Robert Redzimski, 1.157 (ao lado do Armazém da Família).

Segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 8h às 14h.

Endereços dos três pontos do Nossa Feira que funcionam nesta quarta:

Nossa Feira Barreirinha

Estacionamento do Parque da Barreirinha, Avenida Anita Garibaldi - Bairro Barreirinha, das 17h às 21h.

Nossa Feira Uberaba

Rua Capitão Leônidas Marques, entre a Rua Lourival Cordeiro e Rua Aviador Amin Buhere - Uberaba, das 16h às 21h.

Nossa Feira CIC/Campo Alegre:

Rua Nossa Senhora das Cabeças, entre Rua Sebastião Ribeiro Batista e Rua Silvio Duarte, Praça da União - CIC, das 16h às 21h.