Em jogo com quebra de recorde, Itália bate a Holanda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em dia de amistosos pelo mundo, a Itália visitou a Holanda que vive péssima fase e corre sérios riscos de ficar fora da Copa do Mundo da Rússia e venceu por 2 a 1, com todos os gols anotados no primeiro tempo. O fato que entrou para a história em Amsterdã foi protagonizado por Gianluigi Donnarumma.

Aos 18 anos de idade, ele se tornou o goleiro mais jovem a ser titular com a camisa da seleção italiana em uma partida oficial. Gianluigi Buffon foi poupado pelo técnico Gian Piero Ventura. Antes da partida, o ex-jogador Clarence Seedorf foi homenageado pelos serviços prestados à seleção holandesa durante sua carreira.

Com a bola rolando, a Holanda saiu na frente. Logo aos 10 minutos, Romagnoli acabou desviando um chute para que ia para o gol e enganou Donnarumma. Mas os holandeses mal tiveram tempo para comemorar. Na saída de bola, a Itália empatou em um belo chute de fora da área do brasileiro naturalizado Éder.

Ainda antes do fim, da primeira etapa, aos 34 minutos, Bonucci apareceu na cara do goleiro para fazer o segundo e decretar a vitória italiana. No segundo tempo, a Holanda até ensaiou uma pressão, mas não teve sucesso e mais uma vez frustrou a sua torcida. Donnarumma acabaou se tornando o herói italiano com pelo menos duas grandes defesas.