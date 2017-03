Vinícius chuta a gol em partida pelo Atlético, em 2016 (foto: Arquivo Bem Paraná)

O gerente de negócios do Atlético Paranaense, Sidiclei Menezes, registrou boletim de ocorrência em uma delegacia em Curitiba contra o meia Vinícius, que tem contrato com o clube e está treinando separadamente do grupo principal. A informação consta em nota divulgada pelo clube nessa terça-feira (dia 28).

Antes disso, a assessoria de imprensa de Vinicius informou que o jogador registrou um boletim de ocorrência em delegacia em Curitiba contra o vice-presidente Márcio Lara e o gerente Sidiclei Menezes. Vinicius alega que foi coagido e ameaçado pelos dirigentes. Ambos teriam afirmado que o jogador deveria desistir da dívida que o clube tem com ele.

Confira a nota do Atlético, na íntegra:



“Em verdade, o Clube por meio de seu Segundo Vice-presidente, Marcio Lara, e de seu Gerente de Negócios, Sidiclei Menezes, reuniu-se com o jogador com o objetivo de renegociar os termos do seu contrato de trabalho desportivo, assim como entender os motivos que o levaram a não aceitar o seu empréstimo para o Avaí, mesmo após aceite inicial da proposta e da realização de exames médicos no clube catarinense, nos dias 14 e 15 de março. Nesta oportunidade, o atleta agiu de forma extremamente ofensiva e desrespeitosa, inclusive ofendendo a honra e a moral do gerente do CAP, chamando-o de mentiroso e ameaçando-o com as seguintes palavras: "vai encarar?", em claro ato de indisciplina, insubordinação e mau procedimento.



Registre-se que o CAP nunca negou suas obrigações pactuadas em contrato – buscava apenas renegociar seus termos – ainda que o histórico do jogador não siga pelo mesmo caminho, o qual em 2016 se envolveu em outros atos de indisciplina junto ao grupo principal, antes de seu empréstimo ao Náutico.



Adicionalmente, informa-se que o atleta estava treinando normalmente no Clube, mas não integrado diretamente ao grupo principal por estar à disposição para negociação com outros clubes. É importante mencionar que em nenhum momento o atleta esteve afastado de suas atividades no Clube, sendo que a sua escalação depende exclusivamente de critérios técnicos.



Diante do ocorrido, o Clube comunica que aplicou uma pena disciplinar ao atleta de suspensão pelo prazo de sete dias. Igualmente, o CAP informa que o Gerente Sidiclei Menezes já registrou boletim de ocorrência pelas ofensas e ameaças de agressão”.