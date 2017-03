Maycon faz exames em hospital e desfalca Corinthians

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians não poderá contar com o volante Maycon na partida contra o Linense nesta quarta-feira (29), em Itaquera. O jogador está com uma infecção intestinal e chegou a fazer exames em um hospital nesta terça-feira (28).

Com isso, o Corinthians terá mais uma baixa para o jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Além do volante, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Pablo e Rodriguinho, suspensos, e Fagner, que serve a seleção brasileira. Maycon deve ser substituído por Fellipe Bastos.

Nas vagas dos outros três titulares, o treinador pode optar por Pedro Henrique, Camacho e Léo Príncipe, respectivamente. Guilherme Arana, com dores, também tem chances de ficar fora do jogo. Dessa forma, o Corinthians deve enfrentar o Linense com Cássio; Léo Príncipe, Balbuena e Moisés; Gabriel; Jadson, Camacho, Fellipe Bastos e Pedrinho (Léo Jabá); Jô.