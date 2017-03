Atlético-PR faz parceria com o Everton, da Inglaterra

(foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Clube Atlético Paranaense, através da FUNCAP, fechou um acordo de compartilhamento de conhecimento com o EitC, "Everton in the Community", válido por dois anos. A instituição é responsável pela parte educacional e social do Everton FC, da Inglaterra.

A parceria foi firmada após uma visita de Roberto Bonnet, 2º secretário do Conselho Deliberativo, e Claudia Sovierzoski, conselheira do Clube, a Liverpool, no início deste ano. Na oportunidade, eles foram recebidos na Inglaterra pelo diretor executivo do EitC, Phil Duffy, e o gerente de Saúde e Bem-Estar da entidade, Johnnie Garside.

A parceria entre a FUNCAP e o EitC cria plataformas de conectividade, diálogo e interação significativas entre as duas instituições, possibilitando o apoio no desenvolvimento de projetos, o fornecimento de orientações e o compartilhamento de recursos. O acordo, primeiro deste tipo da FUNCAP e do EitC, apoia a visão e os objetivos de ambas as partes em relação ao desenvolvimento da comunidade através do futebol.

"Esta parceria mostra que o caminho que temos trilhado é correto. Conseguimos o respeito de um clube protagonista em ações educacionais e sociais. Temos muito o que aprender, compartilhar e construir", destaca o 2º secretário do Conselho Deliberativo, Roberto Bonnet.

Na Inglaterra, Bonnet e Claudia conheceram a Everton Free School, o Sixth Form College e o recém-aberto People's Hub, projetos do EitC que beneficiam diretamente a comunidade local.

"Esta parceria representa um momento significativo dentro da história do EitC, na medida em que olhamos para explorar como os nossos conhecimentos, modelos e lições que aprendemos ao longo dos últimos 29 anos podem ser utilizados para beneficiar e impactar positivamente um número ainda maior de comunidades em todo o mundo", afirma Johnnie Garside, que será o responsável pela gestão da parceria no EitC.

As conversas que resultaram no acordo tiveram início em outubro do ano passado, quando o CAT Alfredo Gottardi recebeu a segunda etapa do curso de desenvolvimento de treinadores comunitários de futebol. Representantes do EitC estiveram no evento. A iniciativa foi o resultado de uma parceria entre o Atlético Paranaense, o British Council e a Premier League.