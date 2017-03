Frigorífico Peccin Agro Industrial demite os 300 funcionários em Curitiba

Os reflexos da Operação Carne Fraca continuam no mercado da carne. Após dar o aviso prévio para177 funcionários da unidade de Jaraguá do Sul (SC), o Frigorífico Peccin Agro Industrial, anunciou nesta terça (28) que demitirá mais 300 funcionários, desta vez da unidade de Curitiba.

O frigorífico teve as duas unidades interditadas pela Polícia Federal durante a operação. Segundo a PF, o motivo foi o "armazenamento em temperaturas absolutamente inadequadas, aproveitamento de partes do corpo de animais proibidas pela legislação, utilização de produtos químicos cancerígenos, produção de derivados com o uso de carnes contaminadas por bactérias e, até, putrefatas".