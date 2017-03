Governo do Rio terá contas bloqueadas novamente nesta quinta-feira

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governo do Rio foi avisado que sofrerá novo bloqueio em suas contas nesta quinta-feira (30), por não pagamento da dívida com a União. Desta vez, serão R$ 58 milhões, informou a Secretaria de Fazenda. O Rio corre ainda o risco de ter novo bloqueio a pedido do Tribunal de Justiça do Estado. Os frequentes bloqueios têm dificultado o pagamento de salários aos servidores estaduais. Em fevereiro, o arresto de R$ 220 milhões levou a uma revisão no calendário de pagamentos do salário de janeiro, que só foi concluído na última semana. A Secretaria de Fazenda não soube informar se o novo bloqueio terá impacto nos pagamentos relativos ao mês de fevereiro. Em crise, o Rio só vem pagando integralmente os salários dos servidores das áreas de educação e segurança -além dos inativos da segurança- sempre no décimo dia útil do mês. Os outros servidores estão recebendo os salários em parcelas. Na semana passada, o Estado recebeu de volta R$ 250 milhões recuperados pela força-tarefa que investiga o esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral e destinou o dinheiro para quitar o 13º salário de aposentados que ganham até R$ 3.200. TRIBUNAL Na segunda-feira (27), o Tribunal de Justiça do Estado solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) o arresto de recursos para o pagamento da folha salarial do mês de março, que deveria ser depositado até o dia 20. O tribunal não informou o valor do pedido. O STF deu um prazo de 48 horas, que vence nesta quarta (29), para que o governo Luiz Fernando Pezão (PMDB) se manifeste sobre o tema.