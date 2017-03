Curitiba sedia a maior festa do hambúrguer do Brasil

(foto: Divulgação)

Entre os dias 31 de março e 16 de abril, os amantes da gastronomia poderão aproveitar todos os sabores e encantos da 8ª edição do CWBurguer Fest, na cidade de Curitiba (PR). O evento, que se consolidou como a principal celebração do hambúrguer no Brasil, contará com a participação de dezenas de hamburguerias, lanchonetes e bistrôs. As casas oferecem em seus endereços fixos uma opção exclusiva do preparo, que será vendido pelo valor único de R$ 27,50.



“O CWBurguer Fest se consolidou como um dos principais eventos gastronômicos do Brasil, movimentando a gastronomia e a economia curitibana. Pessoas de todas as faixas de idade e social encontraram no festival uma ótima oportunidade para reunir os amigos e saborear os surpreendentes hambúrgueres da cidade, preparados com muita criatividade e talento pelos profissionais das nossas cozinhas”, detalha Philip Khouri, organizador do evento.



Para conquistar o público, os empreendimentos participantes desenvolveram receitas inéditas que darão um charme especial a um dos preparos mais tradicionais e consumidos do mundo. Em sua 8ª edição, o CWBurguer Fest vai oferecer quase 100 opções do preparo, entre eles sanduíches tradicionais, com carnes exóticas, veganos e vegetarianos, todos com acompanhamentos especiais. Entre os destaques da oitava edição do evento estão os hambúrgueres de bacalhau, costelinha de porco, linguiça Blumenau, berinjela, pescada, frango, angus, falafel, carne seca, costela bovina e salmão.



Empreendimentos participantes: 277 Hamburgueria Paranaense, A Cabana Espetinhos e Hamburgueria, A Casa Do Ferreiro Gastronomia, Aufenhaus, Banoffi Bistrô e Confeitaria, Bistrô Muf's Café, Bulls Sanduicheira Bar (Batel, Jardim Das Américas e Boqueirão), Cartolas Spots Bar, Celeiro Hamburgueria, Cidadão do Mundo Burgers & Arts, Confraria 28 Premium Burger, Cores Da Frida, Drakkar Beer & Food, Estofaria Bar, Fábrica Gourmet Hamburgueria (Avenida das Torres e Trajano Reis), Frens Buger&Grill, General Chopp 'N' Beer, Giba, Gold Skull Bar, Hamburgueria Curitiba, Hard Rock Cafe Curitiba, Jabuti, Jack Burgers Pub, Kharina (Água Verde, Batel, Cabral e Jardim Botânico), Koda Pub & Kitchen, Leopoldo Hamburgueria, Limoeiro Casa De Comidas, Madero Sports Bar, Madero Steak House (Batel, Cabral, Champagnat, Comendador, Jardim Social, Pátio Batel, Relógio das Flores, Shopping Estação, Shopping Palladium e Shopping São José), Matteo Special Burgers, Nebraska Burgers, New England Hamburgers & Beers, New York Cafe, O Barba Hamburgueria, O Tradicional Ambulante, Picnic American Burger, República do Hambúrguer, Restaurante Mezanino Das Artes, The Sub's, The Best Ribs e Victor Fish'n'Chips.



Para facilitar a vida do público, o festival conta com um aplicativo exclusivo (Guia CWBurguer), disponível via Google Play e Apple Store. O CWBurguer Fest é patrocinado pela Heinz e pela cervejaria Way Beer. Para mais informações, cardápio, endereço e horário de funcionamento dos participantes, acesse a página oficial do evento no Facebook (www.facebook.com/CwBurguerFest) ou o site www.cwburguerfest.com.br.