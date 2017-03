Coritiba escala nove reservas contra o Londrina

Tiago Real (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba não contará com 13 jogadores para enfrentar o Londrina nesta quarta-feira (dia 29) às 21h45, em Londrina, pela 11ª e última rodada do Campeonato Paranaense. Dois estão suspensos e outros 11 estão em recuperação. Com isso, o técnico interino Pachequinho vai escalar nove reservas na partida. Os únicos titulares na partida são o goleiro Wilson e o volante Edinho.

O volante Alan Santos e o atacante Iago estão suspensos. Estão em recuperação o zagueiro Werley, o volante João Paulo, os meias Anderson, Galdezani e Ruy e os atacantes Henrique Almeida, Kleber e Neto Berola. O zagueiro Juninho, o volante Jonas e o atacante Rildo já estão na fase de transição (fisioterapia com treinos físicos), mas seguem fora da relação de convocados.

As novidades entre os 20 convocados são três jogadores das categorias de base: o zagueiro Romercio, o volante Julio Rusch e o atacante Índio.

O Coxa já está classificado para as quartas-de-final e tem garantido um lugar entre os quatro primeiros colocados. Está hoje em segundo lugar. Os confrontos da próxima fase serão definidos conforme a posição na tabela (1º contra o 8º, 2º contra 7º e assim por diante).

O Londrina está em quinto lugar, mas ainda não tem classificação mateticamente assegurada nas quartas. Para ficar fora, precisa perder e torcer para a combinação de quatro outros jogos.

O técnico do Tubarão, Claudio Tencati, avisou que irá com força máxima. “Não pouparei ninguém. Temos que pensar que pode implicar no nosso posicionamento. Não queremos acabar em oitavo, temos que preservar a imagem do clube, ela é importante. A gente não pode só olhar a questão do resultado. Depois, se transforma num peso e numa cobrança desproporcional. Temos que fazer o nosso melhor, com a mesma equipe e com a mesma competência, procurar vencer o Coritiba”, declarou.

OS 20 CONVOCADOS

Pelo Coritiba, para o jogo desta quarta-feira

Goleiros: Bruno Brígido e Wilson

Zagueiros:Geovane, Márcio, Romércio e Walisson Maia

Laterais: Carlinhos, Dodô e Henrique

Volantes: Edinho, Fabrício, Julio Rusch,

Meias: Daniel, Kady, Thiago Lopes, Tiago Real e Yan Sasse

Atacantes: Filigrana, Índio e Léo Santos

LONDRINA x CORITIBA

Londrina: César (Alan); Igor Bosel, Matheus, Marcondes e Ayrton; Germano, Bidía (França), Robinho, Fabinho e Yaya; Paulo Rangel. Técnico: Claudio Tencati

Coritiba: Wilson; Dodô, Geovane (Walisson Maia), Márcio e Carlinhos; Edinho, Tiago Real e Thiago Lopes; Kady, Léo Santos e Filigrana. Técnico: Pachequinho

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Local: Estádio do Café, em Londrina, quarta-feira às 21h45