Ituano ainda sonha com vaga na próxima fase

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano é um dos únicos dois times que ainda brigam por uma vaga na próxima fase. Com 13 pontos no grupo A, o time de Itu precisa vencer o Red Bull Brasil nesta quarta-feira (29), no estádio Novelli Júnior, às 21h45, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Mas só esse resultado não basta. É preciso que o Botafogo perca seu confronto com a Ferroviária. Apesar disso, o treinador Roque Júnior, que assumiu no meio da temporada, garante que não vai secar o rival. “Não vou ligar em nada nos outros jogos. Temos que pensar em ganhar o nosso jogo, que será difícil”. Já o Red Bull Brasil, com 12 pontos no grupo B, precisa somar pontos para não correr nenhum risco de cair para a segunda divisão, embora só uma combinação improvável de resultados leve a isso. Botafogo recebe Ferroviária e busca garantir vaga nas quartas SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Somente dois times ainda disputam uma vaga na próxima fase. São eles Botafogo, com 16 pontos, e Ituano, com 13 pontos, ambos no grupo A. O time de Ribeirão Preto só precisa de um empate para avançar e encarar o Corinthians nas quartas de final. Apesar de um empate já ser suficiente, o grupo comandado por Moacir Júnior promete ir para cima da Ferroviária, nesta quarta-feira (29), às 21h45, no estádio Santa Cruz. Do lado do time de Araraquara, a situação é preocupante. Com apenas 12 pontos, disputa com São Bento, Audax, Red Bull Brasil, Santo André e São Bernardo a permanência na séria A. Por isso, somar pontos no jogo de quarta é fundamental. Audax tenta ‘milagre’ para escapar do rebaixamento SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da estreia promissora do atual vice-campeão do Paulista -uma vitória contundente por 4 a 2 em cima do São Paulo- poucos apostariam que o Audax chegaria à última rodada do campeonato na lanterna, com apenas 9 pontos, seriamente ameaçado do descenso. Para fugir da degola, é preciso necessariamente vencer o Santo André, nesta quarta-feira (29), às 21h45, em Osasco, e torcer por um tropeço do São Bento diante do Mirassol. A situação do Santo André é um pouco menos difícil, basta o triunfo para garantir a permanência na próxima fase. O problema que o time só venceu duas partidas na competição inteira. São Bento visita Mirassol em busca da permanência na série A SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bento, com apenas 10 pontos no Campeonato Paulista, vai a Mirassol com um só objetivo: continuar na série A. Para isso, precisa vencer o Mirassol nesta quarta-feira (29), às 21h45, no Estádio Municipal de Mirassol e ainda torcer contra pelo menos uma dessas equipes: Red Bull Brasil, Ferroviária, Santo André e São Bernardo. Uma possível vantagem para o time de Sorocaba é a desmotivação do rival Mirassol. Com um início arrasador, chegou a ter a melhor campanha, mas não conseguiu manter a sequência no decorrer do torneio e não briga nem pela classificação na última rodada.