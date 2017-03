Trump revoga plano de energia limpa

Decisão reverte plano contra emissões poluidoras (foto: Reprodução / Twitter)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem um decreto que reverte parte das regulações ambientais aprovadas pelo seu antecessor, o democrata Barack Obama. O texto retira os limites determinados pelo Plano Energia Limpa, adotado durante o governo Obama antes de o país assinar o acordo sobre o clima, firmado em Paris, em 2015, pelos países que compõem as Nações Unidas. A ordem executiva tem a intenção de impulsionar a produção de petróleo, carvão e gás natural no país.

“Meu governo está colocando um fim à guerra ao carvão”, afirmou Trump pouco antes de assinar o documento na Agência de Proteção Ambiental (EPA), repetindo um slogan de campanha em que promete trazer de volta os postos de trabalho da indústria mineradora. Apesar do esforço, o republicano acredita que as mudanças não devem prejudicar a capacidade do governo de assegurar água potável e energia limpa ao país.

“Estamos nos livrando das (regras) ruins”, disse, lembrando de outras medidas tomadas pelo seu governo, incluindo a aprovação de dois oleodutos controversos no país, o Dakota Access e o Keystone XL. O decreto também revoga um embargo sobre novos contratos de arrendamento para extração de carvão em terras federais, que estava em voga há 14 meses.

Risco - Cientistas, autoridades e ativistas ambientais na Europa afirmaram que os Estados Unidos podem estar indo contra seus próprios interesses. Climatologista da Universidade de Berna, na Suíça, Thomas Stocker disse que o plano de Trump iria prejudicar os EUA no longo prazo. “Se ‘América em Primeiro Lugar’ (slogan de Trump) significa que você quer liderar, então não pode voltar o relógio para trás e confiar em uma tecnologia de um século atrás”, afirmou o pesquisador.