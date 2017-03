Pensando no clássico de domingo, Flamengo encara Volta Redonda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Volta Redonda nesta quarta-feira (29), pela Taça Rio, mas não parece muito preocupado com esse duelo. Já classificado para as finais do Estadual, o time rubro-negro deve optar por uma formação mista para o jogo que começa às 21h45, no estádio Raulino de Oliveira. À primeira vista, a briga por vaga nas semifinais da Taça Rio parece ser a única motivação do Flamengo. Afinal, os 25 pontos somados nos dois turnos já asseguraram o time entre os quatro melhores do Estadual pelo menos por índice técnico. Além disso, o Fla está de olho no clássico contra o Fluminense no próximo domingo (2), em Cariacica. Porém, na Taça Rio, que é o segundo turno do Estadual, a situação é diferente. O time dirigido por Zé Ricardo precisa ganhar quatro pontos nas duas últimas rodadas para se garantir matematicamente nas semifinais. Com 10 pontos, o Flamengo lidera o Grupo B e é perseguido por Nova Iguaçu, Botafogo e Boavista, com 7. Para enfrentar o Volta Redonda, o Flamengo certamente não terá o meio-campista Diego, que passou os últimos 10 dias servindo à seleção brasileira. O jogador será preservado para o duelo contra o Flu. Outros desfalques por causa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 são o lateral-esquerdo Trauco e o centroavante Guerrero. Segundo o técnico Zé Ricardo, o Fla também não contará com o zagueiro Rever, o volante Márcio Araújo e o atacante Everton (poupados) e o atacante Gabriel e o volante Rômulo (contundidos). Pelo Volta Redonda, a vitória é o único resultado que interessa. O time está em terceiro lugar no Grupo C, com 6 pontos, um atrás da Portuguesa. Para avançar às semifinais da Taça Rio, também precisa deixar o Vasco, igualmente com 6 pontos, para trás. O líder da chave é o Fluminense, com 9. VOLTA REDONDA Douglas Borges; Luís Gustavo, Luan, Maílson, Cristiano; Pablo, Marcelo, Higor Leite; Luã Lúcio, David Batista, Pipico. T.: Felipe Surian. FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Léo Duarte, Rafael Vaz, Renê; Ronaldo, Willian Arão, Lucas Paquetá; Berrío, Leandro Damião, Mancuello. T.: Zé Ricardo Estádio: Raulino de Oliveira Horário: 21h45 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães