TSE começa a julgar chapa Dilma-Temer na próxima terça-feira

LETICIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), marcou para a próxima terça-feira (4) pela manhã o início do julgamento da ação que pode cassar a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer. O ministro marcou quatro sessões para o julgamento na próxima semana. Ele convocou duas sessões extraordinárias (terça pela manhã e quarta à noite), além de reservar as duas sessões semanais da corte (terça à noite e quinta pela manhã). Gilmar Mendes anunciou o julgamento antes mesmo de o Ministério Público Eleitoral se manifestar sobre o processo, que deve ser entregue até quarta (29). Nesta segunda (27) o ministro Herman Benjamin, relator da ação no TSE, entregou aos colegas seu relatório final do processo. As defesas de Dilma e Temer entregaram na última sexta (24) as alegações finais.