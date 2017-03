Carlos, o Chacal, é condenado

A Justiça francesa condenou ontem o terrorista venezuelano Ilich Ramírez Sánchez, conhecido como Carlos, o Chacal, à prisão perpétua por um atentado em Paris, em setembro de 1974, no qual duas pessoas morreram e 34 ficaram feridas. O Tribunal Criminal de Paris comunicou a terceira condenação à prisão perpétua do Chacal – atualmente com 67 anos e preso na França desde agosto de 1994 – após quatro horas de deliberação. O juiz François Sottet disse que, depois deste processo, o tribunal considerou provado que o venezuelano foi responsável pelos crimes. A principal acusação é dos assassinatos de François Benzo e David Grunberg, após a explosão de uma granada em uma galeria comercial de Paris.