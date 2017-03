HabitaServ faz sua 2ª edição

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR) promove nos dias 1º e 2 de abril a segunda edição da HabitaServ — feira de imóveis destinada exclusivamente aos servidores públicos de todas as esferas de governo e de todos os poderes. O evento, que será realizado no Centro de Eventos da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), conta com a parceria do Governo do Estado, Prefeituras de Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo, Araucária, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Almirante Tamandaré, além do apoio da Ademi-PR.

A feira irá expor imóveis que atendem aos mais variados perfis, desde unidades do Programa Minha Casa Minha Vida até as de alto padrão, sendo algumas prontas para morar e outras na planta.

O presidente do Sinduscon-PR, Sérgio Crema, está otimista para a nova edição da feira. “As empresas estão um pouco mais confiantes este ano devido a alguns sinais da economia brasileira. Um exemplo são as taxas de juros que devem reduzir mais num horizonte próximo, o que leva os bancos públicos e privados a reduzirem as taxas cobradas de pessoas físicas e jurídicas”, destaca, acrescentando ainda o aumento do limite de renda para participação do PMCMV e a elevação do valor máximo de imóvel para compra com recursos do FGTS, que passou para R$ 1,5 milhão.

No ano passado, a HabitaServ recebeu 4.500 pessoas, contou com mais de 30 expositores e gerou R$ 50 milhões em VGV. A feira acontece nos dias 1 e 2 de abril, no Centro de Eventos da Fiep, das 10 às 19 horas.