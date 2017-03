Premiê assina saída da Europa

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou ontem que entrará nas negociações para a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit, representando todos em seu país, inclusive os milhões de cidadãos das outras nações do bloco que vivem no Reino Unido. May planeja pedir à UE a saída do país hoje, o que iniciará um processo de dois anos de negociações.

Ontem, May foi fotografada enquanto assinava a carta para o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que iniciará formalmente o Brexit - o governo do Reino Unido diz que o processo é irreversível. A decisão de deixar o bloco provocou divisões no Reino Unido e deixou 3 milhões de cidadãos da UE preocupados sobre seu futuro.