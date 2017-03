Paço da Liberdade recebe festa da cidade

Prédio de 101 anos foi sede dos poderes legislativo e executivo municipal no passado (foto: Franklin de Freitas)

O prédio do Sesc Paço da Liberdade será palco da comemoração do aniversário de Curitiba. Hoje e amanhã, o edifício de 101 anos construído para ser sede da Prefeitura de Curitiba voltará a sua origem, com apresentação do espetáculo “Curitiba 324 anos”, a partir das 20 horas, na Praça Generoso Marques.

Por meio de músicas e projeções mapeadas em 3D, a história da capital do Paraná será contada ao público, também com apresentaçõesque contarão com a participação da Banda Lyra.

A edificação já foi sede dos poderes legislativo e executivo municipal, do Museu Paranaense e do Projeto Rondon e, desde 2009, é administrada pelo Sesc Paraná. Após receber o prédio por meio de decreto municipal assinado pelo então prefeito Beto Richa, coube ao Sesc PR o restauro da edificação.



As comemorações pelos 324 anos de Curitiba começaram na semana passada. No fim de semana, por exemplo, um passeio ciclístico que reuniu cinco mil pessoas, homenageou a cidade. Na tarde de domingo, foi cortado um bolo de 600 quilos feito pelo Sindicato da Panificação do Paraná. O evento também reuniu milhares de pessoas no Parque Barigui.

Para celebrar o aniversário da cidade, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento preparou uma intensa programação denominada Sabores de Curitiba, que vai até o dia 8 de abril. Cozinheiros de renome da capital darão aulas-show para a população nas feiras, mercados, Sacolões e Armazéns da Família e hortas da Prefeitura. Todas as atividades são gratuitas e não é preciso fazer inscrição.

Nas últimas semanas, as regionais de Curitiba também receberam festas pela data. No próximo sábado a festa será nas reegionais Boqueirão e Cajuru. No fim de semana passado as festas foram nas regionais Tatuquara, Pinheirinho, Matriz e Santa Felicidade.

Feira terá preço de R$ 1,79 o kg, hoje

Para comemorar os 324 anos de Curitiba, os Sacolões da Família e pontos do Nossa Feira vão vender, hoje, frutas, verduras e legumes por R$ 1,79 o quilo. “Como uma das missões da secretaria é incentivar a população a consumir alimentos saudáveis, resolvemos oferecer hortifrutigranjeiros com preços ainda mais baixos que os praticados pelas unidades e, é claro, pelo varejo”, destaca o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi.

José Carlos Koneski, diretor do Departamento de Unidade de Abastecimento da secretaria, responsável pelos dois programas, explica que o preço de R$ 1,79 corresponde a uma redução de 21,8% no valor praticado normalmente nos Sacolões e no Nossa Feira, que trabalham com o preço único de R$ 2,29 o quilo.

O diretor ressalta que o preço de R$ 1,79 não valerá para itens como ovos e os da chamada linha especial, como frutas e verduras fora de época. Todas as 15 unidades do Sacolão da Família terão o preço especial. No caso do Nossa Feira, três pontos funcionam nesta quarta-feira: Barreirinha, Uberaba e CIC/Campo Alegre.

Armazém — Desde ontem, 11 alimentos estão com preços especiais, até 8% mais baratos que os preços normais, nos 33 Armazéns da Família. Os preços reduzidos serão oferecidos até o dia 1 de abril. Os Armazéns já vendem produtos em médio 30% mais baratos.

Estudantes fazem cortejo poético

Hoje, dia do aniversário de 324 anos de Curitiba, as crianças da Educação Infantil e do projeto Conviver Marista do Centro Educacional Marista Curitiba realizarão um “Cortejo Poético” da Rua Raul Pompeia até o Parque Mairi.

Cerca de 115 crianças, de 5 a 8 anos, participarão da atividade, que acontecerá das 14 às 16 horas. Além dos educandos do Centro Educacional Marista, participarão também crianças da Creche Municipal Conjunto Itapema, Centro Municipal de Ensino Infantil Porto Belo, e da Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves.

As crianças percorrerão o trajeto cantando músicas. Após o cortejo farão um piquenique no parque, além de brincadeiras com bolas, cordas e músicas de roda.

De acordo com Fabiano Gonçalves, responsável pela biblioteca do Centro Educacional Marista Curitiba e um dos organizadores da atividade, todas as canções, poemas e cartazes para o cortejo foram produzidos pelas crianças em torno do tema “200 anos de História Marista”.

“Durante o cortejo vamos celebrar o aniversário da nossa cidade e também o bicentenário da nossa instituição. Atividades como essa possibilitam a integração com as famílias e comunidade escolar do entorno da unidade, além de ser um momento lúdico e cultural com nossas crianças”, explica Fabiano.

Idosas terão almoço de presente

Pelo terceiro ano consecutivo, o La Varenne vai promover um almoço beneficente de Chef de Cuisine para as 160 idosas e os 160 funcionários, mais 50 terceirizados, que vivem e trabalham no Asilo São Vicente de Paulo.

A data escolhida coincide com o aniversário de Curitiba, hoje. “Coincidiu de cair nesse dia. Então vamos comemorar com as idosas que nem sempre tem motivos para isso”, comentou o chef Felipe. A ação no asilo faz parte do cronograma permanente do La Varenne e ocorre uma vez ao ano.