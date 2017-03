Greca assina pacote e defende ajuste fiscal em Curitiba

Greca assina projetos: “Vou salvar o serviço público” (foto: SMCS)

O prefeito Rafael Greca (PMN) encaminhou ontem à Câmara Municipal de Curitiba, um pacote de 12 projetos com as medidas de ajuste fiscal, que incluem a suspensão por tempo indeterminado do pagamento dos planos de carreira, além do adiamento de março para novembro da data-base do reajuste salarial dos servidores.

O chamado “Programa de Recuperação de Curitiba” prevê ainda mudanças nas regras para a concessão de uma série de benefícios do funcionalismo, como licença-prêmio, 13º salários, gratificações e auxílios, aumento de alíquotas do Imposto sobre Transmissão de Bens Imobiliários (ITBI), e mudanças na cobrança da taxa do lixo e no Cartão Transporte.

Pela manhã, antes de assinar os projetos, Greca defendeu as medidas de austeridade, alegando que elas são a única forma de equilibrar as contas da prefeitura. Segundo ele, sem o programa de recuperação, Curitiba correria o risco de chegar à mesma situação crítica que vive hoje o Rio de Janeiro, onde o Estado não consegue mais manter em dias os salários de seus servidores.

“A prefeitura não é só funcionalismo. A prefeitura é o bem do povo de Curitiba”, justificou Greca, ontem, em entrevista à rádio Jovem Pan. “O que estão reclamando eu não sei, que é a turma só do contra, o povo inteligente não está reclamando. Eu vou salvar o serviço público municipal”, alegou o prefeito.

Greca defendeu também a proposta de limitar as despesas com pessoal a 70% do crescimento da Receita Corrente Líquida (RCL), e as mudanças na previdência dos servidores, com a criação de um fundo de pensão complementar para os futuros funcionários da prefeitura. “A questão é gravíssima. O serviço público municipal não aguenta. Não podemos tratar com demagogia um problema de extrema gravidade”, disse, argumentando que no caso da previdência, “nada muda para os atuais servidores”. “Vamos corrigir os salários na proporção do aumento da receita líquida para evitar a falsa promessa para os servidores de que nós vamos pagar o que não podemos pagar”, afirmou.

Greve - O prefeito também defendeu o reajuste da tarifa de ônibus de R$ 3,70 para R$ 4,25, alegando que o aumento era a única forma de reequilibrar financeiramente o sistema de transporte coletivo da Capital. “Eu fui obrigado a fazer uma tarifa de transporte a maior para poder com isso capitalizar a Urbs para nós podermos comprar ônibus novos. Só porque eu aumentei a passagem é que é possível dar o dissídio salarial de 6% para os motoristas e cobradores, e o vale refeição”, disse.

Greca culpou a Justiça do Trabalho pela demora na resolução da greve de motoristas e cobradores. E rebateu as críticas segundo as quais a tarifa de R$ 4,25 é muito cara. “Não é caro, porque é integrado. Porque não é subsidiado. Porque é metropolitano. E será com ônibus novos. E a tarifa durará um ano. Se nós queremos qualidade nós temos que ter uma remuneração de equilíbrio financeiro das empresas”, alegou, afirmando ainda que uma liminar da Justiça liberou as empresas de ônibus de renovar a frota.