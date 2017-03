'Relaxado', Fluminense reencontra Madureira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense reencontra o Madureira nesta quarta-feira (29), às 16h, em Moça Bonita, pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. As duas equipes se enfrentaram na semifinal da Taça Guanabara, quando o time tricolor avançou à decisão graças a um empate sem gols. Na ocasião, o Fluminense teve sua partida mais complicada até então na temporada. Com um jogador a menos, o time de Abel Braga levou pressão do Madureira, mas avançou para a final do primeiro turno diante do Flamengo, que terminou com título tricolor na disputa por pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo normal. Dessa vez, o Fluminense está mais relaxado, pois já está classificado para a fase final. Por isso, a partida desta quarta vale mesmo para a equipe tricolor buscar vaga nas semifinais da Taça Rio. A equipe de Abel Braga lidera o Grupo C com 9 pontos, seguida por Portuguesa, com 7, e Volta Redonda e Vasco, com 6. Mesmo assim, o olhar do Flu está mais adiante. A preocupação maior é com o clássico diante do Flamengo, no próximo domingo (2), em Cariacica, e principalmente com a estreia na Copa Sul-Americana, no dia 5, contra o Liverpool-URU. Por isso, Abel Braga deve escalar um time misto, com titulares e reservas. A equipe não contará com Orejuela, que está servindo à seleção equatoriana, e Gustavo Scarpa, lesionado. E um provável desfalque apareceu no treino desta terça (28). O equatoriano Sornoza sofreu torção no tornozelo direito e virou dúvida para a partida. Já o Madureira vive outra realidade no segundo turno. Em quatro partidas, foram três derrotas e um empate, campanha que tirou as chances de a equipe disputar as semifinais da Taça Rio e até mesmo de alcançar a fase final do Estadual. MADUREIRA Rafael Santos;Arlen, Diego Guerra, Jorge Fellipe, Pirão; Leandro Carvalho, William, Rezende, Luciano Naninho; Douglas Lima, Souza. T.: PC Gusmão. FLUMINENSE Diego Cavalieri; Lucas (Renato), Renato Chaves, Henrique, Léo; Luiz Fernando, Marquinho, Marcos Junior (Sornoza); Wellington Silva, Henrique Dourado, Richarlison. T.: Abel Braga Estádio: Moça Bonita Horário: 16h Árbitro: Marcelo de Lima Henrique